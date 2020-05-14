Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса ТЕГИ

Сотрудник СИЗО-1 в Пскове заразился коронавирусом

Александр Пешков
11:39 14.05.2020
Следственный изолятор в Псковской области рассчитан на 289 человек, в нем есть больница на 35 коек.
Сотрудник СИЗО-1 в Пскове заразился коронавирусом
© Фото: Zygimantas Gedvila, www.imagowww.imago-images.de, Globallookpress

Диагноз подтвержден у сотрудника следственного изолятора (СИЗО-1) в Пскове, сообщает оперштаб по псковской области.

«Коронавирус подтверждён у одного из сотрудников ФКУ "СИЗО-1», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что сотрудник находился дома с 30 апреля, н8а больничном листе, а 13 мая был госпитализирован в г9ородскую больницу.

В то же время, главврач региона не выписывал поставновления о закрытия СИЗО на карантин.

В сообщении говорится, что все помещения следственного изолятора прошли обработку, контрактная группа определена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 22:35
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион
Дата14.05.2020, 07:20
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса
11:39 В стране и мире
Сотрудник СИЗО-1 в Пскове заразился коронавирусом
17:45 В стране и мире
Видео
Путин: распространение эпидемии COVID-19 в РФ удалось затормозить
17:14 В стране и мире
Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в учебных заведениях Минобороны
11:57 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил о создании 17 сводных отрядов для помощи регионам в борьбе с COVID-19
14:51 В стране и мире
Российские военные завершили оказание помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:48 В стране и мире
СК возбудил дела из-за портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»
11:48 В стране и мире
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
11:21 В стране и мире
Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
11:04 В стране и мире
В ПФР объяснили, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
11:02 Армия
Военные России и Турции провели 11-е патрулирование трассы М-4 в Идлибе
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.