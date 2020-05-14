Сотрудник СИЗО-1 в Пскове заразился коронавирусом
Следственный изолятор в Псковской области рассчитан на 289 человек, в нем есть больница на 35 коек.
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Диагноз подтвержден у сотрудника следственного изолятора (СИЗО-1) в Пскове, сообщает оперштаб по псковской области.
«Коронавирус подтверждён у одного из сотрудников ФКУ "СИЗО-1», - говорится в сообщении.
В нем также подчеркнуто, что сотрудник находился дома с 30 апреля, н8а больничном листе, а 13 мая был госпитализирован в г9ородскую больницу.
В то же время, главврач региона не выписывал поставновления о закрытия СИЗО на карантин.
В сообщении говорится, что все помещения следственного изолятора прошли обработку, контрактная группа определена.