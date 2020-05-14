Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

На 78 году жизни 11 мая ушла из жизни заслуженная артистка России Алла Мещерякова. Причина смерти не называется.

Она снялась почти в сотне отечественных картин. В ее творческой биографии более 80 сыгранных ролей в фильмах - Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «На полустанке» и театре.

«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов.

Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила ВГИК. Дебютировала в кино в 1964 году в фильме «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова, где сыграла роль Лены. С 1965 года она играла в Театре-студии киноактёра, который сегодня известен как Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.