В ПФР объяснили, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, так как сайт госуслуг пока не справляется с объемом обращений.

«Советую подавать заявку через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме», - пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).

По словам замглавы Минкомсвязи РФ Олега Качанова, нагрузка на портал Госуслуг сейчас в 10 раз превышает средние показатели даже за предыдущий месяц, когда она уже была повышенной. Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат и отметил, что портал не справляется с заявками.

За минувшие сутки граждане РФ подали почти 2,5 миллиона заявлений на 3,5 миллиона детей. Таким образом, сумма «детских» выплат, по предварительным данным, составляет 35 миллиардов рублей.

С 1 июня по решению президента РФ Владимира Путина в России должна быть произведена единоразовая выплата для семей с детьми от 3 до 15 лет. Для поддержки семей в период эпидемии коронавируса на каждого своего ребенка родители получат по 10 тысяч рублей. Для того, чтобы получить выплаты, граждане РФ должны подать заявление на портале Госуслуг или в Пенсионном фонде. На рассмотрение отводится пять дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.