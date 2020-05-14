За последние сутки в России выявлено 9 974 случая коронавируса в 84 регионах. 40% пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 93 человека, выздоровели 5 527 пациентов.

Большинство заболевших выявлено в Москве - 4 712 человека и области - 918 пациентов. В Крыму зарегистрировано 30 новых случаев, в Севастополе - два.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань в провинции Хубэй, откуда вирус распространился по всему миру. Сегодня от недуга страдают более четырех миллионов человек.