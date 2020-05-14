ФСБ закрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.

В ходе проведения мероприятий было обнаружено и изъято огнестрельное оружие - пять пистолетов ТТ, ПМ, револьвер системы «Наган», автоматы АКМ, СКС, а также боеприпасы различного калибра.

«Исследование признало данное огнестрельное оружие боевым», - говорится в сообщении УФСБ.

В отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину в Тверской области, планировавшего теракт, поджог зданий органов власти, вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих.