ФМБА сообщило о нетипичном течении COVID-19

Врачи столкнулись с нетипичным течением COVID-19. У двух пациентов центров ФМБА России, перепрофилированных под прием больных коронавирусной инфекцией был обнаружен серозный перитонит.

«В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде (симптома) «острого живота», повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита – наличие жидкости в брюшной полости», - сказано в сообщении ФМБА.

Таким образом, врачи, на основе обследований, предположили новый вариант протекания болезни. По их мнению, воспаление брюшины может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию - активируются клетки иммунитета, что приводит к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.

Среди нетипичных проявлений коронавируса ранее назывались внезапное проявление апатии, головокружение, отказ от пищи и общения, а также склонность ко сну. Также может пропасть обоняние и вкусовые ощущения.

Одними из главных тревожных признаков должны стать одышка и ощущение заложенности в груди. Также пациент может жаловаться на боли в мышцах, тошноту. У инфицированных коронавирусной инфекцией также наблюдается учащение сердцебиения.

Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань в провинции Хубэй, откуда вирус распространился по всему миру. Сегодня от недуга страдают более четырех миллионов человек.