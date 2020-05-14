Правительство РФ выделило 23,4 миллиарда рублей для поддержки авиакомпаний

Кабинет министров РФ выделил 23,4 миллиарда рублей для помощи отечественным авиакомпаниям на фоне распространения пандемии COVID-19. Принять меры поддержки операторов было поручено главой государства Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, полученную выплату можно будет направить на оплату стоянки самолетов, лизинговые платежи, операционную деятельность и обеспечение содержания имущества. Также не менее 60% от общего объема субсидии должны быть потрачены на заработную плату сотрудников компании.

Получить денежную выплату можно после одобрения заявления, которое подается с пакетом требующейся документации.

«При разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка», - отметили в пресс-службе.

Отрасль авиасообщения вошла в число наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции сфер. Государственная финансовая поддержка облегчит период противоэпидемических ограничений и поможет сохранить кадры, необходимые для возобновления деятельности авиакомпаний.

Ранее президент России отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции число внутренних авиационных рейсов на территории страны сократилось на 85%.