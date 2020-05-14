Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам подведомственных учреждений Минобороны, ФМБА, ФСИН

Кабинет министров России выделил подведомственным медицинским учреждениям 4,8 миллиардов рублей на выплаты тем, кто помогал в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом. Соответствующее распоряжение было подписано исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей федеральным органам исполнительной власти подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления в апреле - июне 2020 года выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ», - отмечается в опубликованном на сайте правительства документе.

В частности средства будут предоставлены Министерству обороны России, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН, а также Управлению делами президента.



По последним данным, в России диагностированы свыше 242 тысяч случаев заражения коронавирусом, в мире - более 4,2 миллионов.



По решению Владимира Путина, с 12 мая режим нерабочих дней для россиян был завершен, однако власти регионов по-прежнему вправе сами принимать решение о продлении ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации.