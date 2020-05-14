За сутки в Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 58 пациентом с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице жертвами пандемии стали 1290 человек.

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 242 271 случай заражения и 2,2 тыс. смертей.