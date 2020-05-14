На Украине столкнулись с угрозой дефицита воды

Граждан Украины совет национальной безопасности и обороны призывает к экономному потреблению воды в связи с высоким риском ее дефицита.

Данное заявление было сделано согласно анализу, проведенному учеными и специалистами различных ведомств.

В ведомстве отметили, что последние пять лет на территории страны были маловодными.

«Существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Помимо этого, в планах провести инвентаризацию источников подземных вод и артезианских скважин для покрытия возможного дефицита, а также разработки водной стратегии.