Работающим с больными Covid-19 врачам скорой помощи выделят по 50 тысяч рублей в месяц

Работающие с больными COVID-19 врачи скорой помощи будут получать ежемесячно 50 тысяч рублей. Врачам в стационарах предусмотрены выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц. Такое распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

По 25 тысяч в месяц получат средний и младший персонал, а также водители скорой помощи, в том числе военные и приравненные к ним лица, выполняющие обязанности, аналогичные трудовым функциям работников.

При этом средний медперсонал, в том числе работающие в стационарах военные и приравненные к ним лица, получат по 50 тысяч рублей в месяц, а младшему медперсоналу, в том числе выполняющим аналогичные трудовые функции военнослужащим и приравненным к ним лицам, выплатят по 25 тысяч рублей в месяц.