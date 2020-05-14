Десятый Ил-76 с российскими военными прибыл из Италии в Подмосковье
Военнослужащие, прибывающие в Московскую область из европейского центра пандемии COVID-19 проходят первичную дезинфекцию прямо на аэродроме.
© Фото: Минобороны РФ
Десятый Ил-76 ВКС Российской Федерации с военнослужащими и специальной техникой на борту прибыл из Италии. Самолет со специалистами отряда Минобороны РФ, участвовавшего в мероприятиях по борьбе против COVID-19 в европейской стране, приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский».
Все вернувшиеся военные в первую очередь проходят дезинфекцию, термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические процедуры.
За 13 мая из Италии в Россию прибыли два рейса с 11 специалистами и четырьмя единицами техники. Предыдущий рейс приземлился на том же аэродроме в Московской области несколько часов назад.