Помощь России и санкции США: чем осложнено возвращение беженцев в Сирию из-за пандемии

Межведомственные координационные штабы России и Сирии проводят непрерывную работу по восстановлению мирной жизни в республике и оказывают помощь в безопасном возвращении граждан на Родину. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 135 тысяч сирийцев возвратились на родину за счет восстановленного государственного контроля над боевиками.

Также восстанавливается экономика в регионе - через переход Мизназ в Идлибе поставляются сирийские товары и продукты.

Но из-за ситуации с коронавирусом многие сирийские граждане столкнулись с проблемой возвращения в свои города. В стране уделяется особое внимание по мониторингу заболевания - выявляются граждане с симптомами инфекции, проводятся анализы, открываются лабаратории в Алеппо, Хомсе и Латакии. В трех госпиталях в провинции Идлиб и в двух в провинции Алеппо расоложены изоляторы. В провинции Хама изготавливаются маски в соответствии с международными стандартами.

Также правительством страны организованы специальные вывозные рейсы, для эвакуации своих граждан. По прибытии граждане проводят двухнедельный карантин в специально оборудованных изоляторах в провинциях Дамаск и Хама.

В то же время руководство США, вместо оказания помощи сирийскому народу в борьбе с пандемией коронавируса, отказывается снимать санкции с Сирийской Арабской Республики. Это затрудняет поставки в страну жизненно важного медицинского оборудования, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

«Проамериканскими СМИ активно продвигается информационный вброс о якобы блокировании Россией и Сирией гуманитарного конвоя в «Рукбан», уже согласованного и приуроченного к священному для мусульман месяцу Рамадан. Большая часть гуманитарных грузов присваивается лидерами незаконных вооруженных формирований, из-за чего мирные жители вынуждены покупать медикаменты и маски по завышенным ценам», - говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Также американская сторона отказывается оказывать помощь лагерю беженцев «Рукбан», расположенному в «зоне контроля» ее контингента.

А пограничный переход «Аль-Ярубия» на северо-востоке страны является беспрепятственным транзитом оружия для подконтрольных американской стороне курдских формирований и вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья, а не борьба с коронавирусной инфекцией или гуманитарная помощь населению Сирии.