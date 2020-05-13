В Москве еще 1864 пациента вылечились от коронавируса

В Москве от коронавирусной инфекции выздоровело еще 1864 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506» - сообщила она.

Для подтверждения отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Подчеркивается, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о том, что в России в течение последних десяти суток не фиксируется значимый рост количества случаев инфицирования коронавирусом.