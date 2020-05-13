СМИ: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ могут объединить

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая выступят с инициативой объединения двух регионов в единый. Предполагается, что на совещании будет подписан меморандум об объединении регионов. Референдум об этом планируют провести, осенью, 13 сентября.

Также временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания.

Архангельская область и НАО - регионы, построенные по принципу «матрешки». Они включают в себя как самостоятельные регионы, так и автономные округа. Некоторые специалисты видят в объединении новые политические и экономиечские возможности, например, можно будет выстраивать единую политику в вопросе добыче нефти и газа. Еще одним аргументом в пользу данного решения является малочисленность населения округов.

В случае, если меморандум будет подписан, то факт укрепления станет первым с 2008 года. Ранее шесть из десяти округов присоединились к своим соседям, пишет РБК.