Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.

«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», - написал он в Twitter.

Также, можно будет реже проводить выборы в Законодательные собрания, из-за чего люди будут реже собираться на участках, считает глава ЛДПР.

Ранее Жириновский предложил не проводить всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Но Песков заявил, что на этот счет у президента есть однозначная позиция.