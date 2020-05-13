Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России
По его словам, так будет обеспечена социальная дистанция в местных парламентах и сэкономлены деньги.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», - написал он в Twitter.
Также, можно будет реже проводить выборы в Законодательные собрания, из-за чего люди будут реже собираться на участках, считает глава ЛДПР.
Ранее Жириновский предложил не проводить всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Но Песков заявил, что на этот счет у президента есть однозначная позиция.