Тушат пятые сутки: в Хабаровском крае произошел пожар на деревообрабатыващем предприятии

На складе отходов деревообработки произошел пожар, который сотрудники МЧС тушат уже пятые сутки. Огонь распространился на площадь 2000 квадратных метров.

«Горят отходы лесопереработки: горбыль, стружка, пиломатериалы. Факторы, осложняющие тушение - высокая температура горения пиломатериалов внутри, на глубине пролегания опилок. Необходимо более глубоким способом тушить пожар», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Яковлев.

По его словам, угрозы дальнейшего распространения возгорания нет, так как сил и средств достаточно, чтобы ликвидировать пожар.

Он уточнил, что для тушения применяется естественный водоисточник, расположенный в 200 метрах от предприятия. Автомобиль установлен рядом с ним, проложена магистральная линия и производится тушение пожара.