В России в начале 2020 года сократилось число разводов

Россияне стали реже разводиться. По сравнению с предыдущим годом за первый квартал зарегистрировано на 5 тысяч актов о расторжении брака меньше, чем в прошлом году.

«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот», - считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Также , по ее словам, большую роль сыграли озвученные в ходе послания Путина к Федеральному собранию, меры поддержки семей.

«Важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», - передает ее слова RT.

Также сокращение количество разводов может зависеть от сокращения численности молодого поколения, обусловленного демографическими особенностями.

С другой стороны, актов о заключении браков стало меньше: в первом квартале 2019 года - 160 тысяч, а в 2020 года - 157 тысяч.

Хотя для некоторых влюбленных даже пандемия не является причиной откладывать счастливое семейное счастье на потом. Молодые устраивают онлайн-свадьбы, или создают семью на расстоянии.