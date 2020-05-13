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В России в начале 2020 года сократилось число разводов

Ирина Егорова
06:59 13.05.2020
С другой стороны число актов о заключении брака также уменьшилось.
В России в начале 2020 года сократилось число разводов
© Фото: pixabay.com

Россияне стали реже разводиться. По сравнению с предыдущим годом за первый квартал зарегистрировано на 5 тысяч актов о расторжении брака меньше, чем в прошлом году.

«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот», - считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Также , по ее словам, большую роль сыграли озвученные в ходе послания Путина к Федеральному собранию, меры поддержки семей.

«Важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», - передает ее слова RT.

Также сокращение количество разводов может зависеть от сокращения численности молодого поколения, обусловленного демографическими особенностями.

С другой стороны, актов о заключении браков стало меньше: в первом квартале 2019 года - 160 тысяч, а в 2020 года - 157 тысяч.

Хотя для некоторых влюбленных даже пандемия не является причиной откладывать счастливое семейное счастье на потом. Молодые устраивают онлайн-свадьбы, или создают семью на расстоянии. 

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