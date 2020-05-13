Масштабное строительство: более тысячи предприятий возводят медцентры Минобороны России

Строительство 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны возводят более тысячи предприятий. Это промышленные компании, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, медицинской техники и лабораторного оборудования, а также поставщики специальных видов работ и услуг.

В первую очередь, это региональные производители, а также ресурсоснабжающие организации, осуществляющие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

По воде, через морское сообщение, и по воздуху, с привлечением самолетов ВКС России, доставляется необходимое оборудование и материалы для строительства, а также осуществляется переброска рабочих.

До конца недели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершат строительство восьми многофункциональных медицинских центров. Новые корпуса откроются в Калининграде, Пушкине Ленинградской области, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатском и Хабаровске. Сейчас на объектах завершаются внешние и внутренние отделочные работы, выполняется благоустройство территории военных госпиталей, установка мебели, монтаж и наладка медицинского оборудования.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.