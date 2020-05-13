В многоквартирном доме на востоке Москвы обрушилось перекрытие: жильцов эвакуируют
Часть жителей одного из подъездов жилого дома оказались заблокированы нагромождениями обломков конструкций.
© Фото: mchs.gov.ru
В восточной части Москвы часть жителей подъезда жилого дома оказалась заблокирована внутри. Причиной стало обрушение перекрытия между пятым этажом здания и чердаком. Об этом сообщили в экстренных службах города.
ЧП произошло в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. Обломки перекрытия рухнули на лестничные марши и засыпали их. Спасатели эвакуируют жителей из дома при помощи автолестниц.
На месте ЧП находятся и работают над разрешением ситуации около 30 пожарных расчетов.