В многоквартирном доме на востоке Москвы обрушилось перекрытие: жильцов эвакуируют

В восточной части Москвы часть жителей подъезда жилого дома оказалась заблокирована внутри. Причиной стало обрушение перекрытия между пятым этажом здания и чердаком. Об этом сообщили в экстренных службах города.

ЧП произошло в доме по адресу Шоссе Энтузиастов 22/18. Обломки перекрытия рухнули на лестничные марши и засыпали их. Спасатели эвакуируют жителей из дома при помощи автолестниц.

На месте ЧП находятся и работают над разрешением ситуации около 30 пожарных расчетов.