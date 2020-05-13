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Медик порекомендовал носить тканевые перчатки для профилактики COVID-19

Анна Берестовая
05:26 13.05.2020
Специалист подчеркнул, что в отличие от латексных и синтетических такие перчатки не вредят коже рук.
Медик порекомендовал носить тканевые перчатки для профилактики COVID-19
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press

В период действия масочного режима и просто для минимизации опасности заражения COVID-19 можно использовать тканевые перчатки. Они смогут успешно заменить одноразовую защиту и позволят содержать кожу рук в здоровом состоянии.

Такое заявление сделал руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.

Он отметил, что перчатки из плотной ткани в май или предстоящим летом люди вряд ли выберут, так как их носка не слишком комфортна в жару.

«Я думаю, что самое лучшее - это тканевые перчатки, которые используют для работы в саду», - цитируют Ревича РИА Новости.

Специалист отметил, что стирая такие тканевые перчатки теплой водой с мылом после выхода, их можно будет носить постоянно. Кроме этого, ученый подчеркнул, что такая защита будет безвредна для кожи, в отличие от синтетических или латексных перчаток, которые могут вызвать раздражение, аллергию и просто сухость рук.

 Также врач посоветовал обратиться к многократно использующимся маскам, в которых предусмотрен специальный кармашек для сменных марль.

В департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что маски и перчатки позволяют гражданам с бессимптомным коронавирусом, которые не знают о своей болезни, не заразить окружающих. Они также помогают не заразиться, служа как физическим, так и психологическим препятствием, которое способствует минимизации прикосновений к лицу и вещам.

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