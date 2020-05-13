Вулкан на Курилах выбросил пепел высотой 3,5 километра

Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил в воздух огромное облако пепла. Пепловый выброс произошел сегодня утром на острове Парамушир Сахалинской области.

Высота выброса достигла приблизительно 3,5 километров над уровнем моря. Еще на 5 километров в сторону северо-востока от вулкана простерся шлейф пепла, оставшийся после природного явления.

Такую информацию сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

В последний раз вулкан высотой в 1156, располагающийся недалеко от Северо-Курильска, извергался в 2012 году.

В связи со значительным ухудшением видимости на близлежащих территориях, произошедшим из-за выброса, в районе Эбего объявлен оранжевый уровень опасности для авиации.

Ночью этого же дня рядом с юной частью Курил в Охотском море произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Угроза цунами после природного бедствия объявлена не была.