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Ученый рассказал, как изменится поведение россиян после самоизоляции

Анна Берестовая
04:38 13.05.2020
Специалист спрогнозировал общий рост конфликтности и стремления к аддиктивному поведению.
Ученый рассказал, как изменится поведение россиян после самоизоляции
© Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции окажет влияние на отношение россиян к своему здоровью, их привычки, а также атмосферу в обществе, к чему следует быть заранее подготовленными. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

Специалист отмечает, что граждане, вероятно, начнут уделять больше внимания здоровью и безопасности, но при этом станут более конфликтными. Также ученый предсказал развитие алкогольной и интернет-зависимости.

Подобные выводы были сделаны на основе наблюдений за изменениями поведения людей на изоляции в ходе прошлых экспериментов института.

«Люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению», - цитируют Бубеева РИА Новости.

Эксперт отметил, что подобные изменения в поведении регистрировались у хорошо подготовленных людей. Рядовые же граждане могут еще легче поддаться разрушительным стремлениям и уйти в алкоголизацию.

Увеличенная напряженность и конфликтность, в свою очередь, может проявиться в волне уличного хулиганства и росте преступности.

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