Амбициозный проект: в РАН одобрили создание российской многоразовой ракеты

Совет Российской академии наук по космосу принял предложение Роскосмоса в виде серии новых ракет, среди которых присутствует многоразовый носитель. О таком решении говорится в документе с заседания Совета РАН.

«Одобрить основные направления развития средств выведения», - такое общее заключение в нем представлено по материалам РИА Новости.

Подтверждены и одобрены как уже разработанные ракеты, так и амбициозные проекты, связанные с новыми видами топлива, нестандартными высокотехнологичными материалами и многоразовыми ступенями.

На данный момент такая технология крайне мало распространена и серьезно ее использует лишь американский изобретатель Илон Маск.

Ранее поступала информация, что Роскосмос вместе с Фондом перспективных исследований начнет работу над сверхлегкой крылатой ракетой многоразового использования «Крыло-СВ». Технологические решения, использующиеся для реализации этой задумки, будет в дальнейшем использоваться в других проектах отечественной космической отрасли.

Ранее Роскосмос сообщал, что стоимость пусков российских ракет станет на 39% ниже и сможет превзойти своих конкурентов, значительно завышающих цены. В первую очередь это создаст фору в данной области перед американской SpaceX.