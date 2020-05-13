Эксперты рассказали о потерях общепита из-за пандемии в Москве

Из-за пандемии коронавируса в России существенно упала выручка в кафе и столовых, а также заведениях фаст-фуда.

Уточняется, что средний чек в апреле 2020 года сократился на треть и составил около 304 рублей по сравнению с февралем текущего года, когда еще не были введены ограничительные меры.

«Объем продаж в денежном выражении сократился на 50-80%», - пишут «Известия», ссылаясь на данные «Платформы ОФД».

На данный момент общепит имеет право работать только на вынос и доставку.

По мнению экспертов, в связи с ограничительными мерами из-за распространения COVID-19 до трети заведений могут быть закрыты, а восстановиться рынок сможет не ранее 2022 года.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова данная отрасль не сможет обойтись без поддержки государства.

Согласно статистике оперштаба, в России выявлено 232 243 случаев заражения COVID-19, из которых свыше 43 тысяч пациентов выздоровели, 2116 - скончались.