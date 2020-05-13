ФСБ сообщила о задержании приверженца радикальных течений ислама в Хабаровске

В Хабаровске сотрудниками управления федеральной службы безопасности задержан приверженец радикальных течений ислама за призывы к совершению террористических действий в интернете и оправдание терроризма.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в апреле 2020 года сотрудниками УФСБ был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик.

Отмечается, что мужчина приехал в Хабаровск на заработки в сентябре 2019 года.

«Проникшись идеями радикального ислама, он начал призывать к осуществлению террористических действий и оправдывать терроризм в своем окружении. Кроме того, в феврале 2020 года иностранец разместил материалы в интересах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*», - пишет РИА Новости.

Так, в опубликованном материале содержались призывы помочь организации, в частности финансово, а также оправдания вооруженной борьбы «с врагами ислама».

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Злоумышленник арестован и находится под стражей.

*Джебхат ан-Нусра - запрещенная на территории России террористическая организация.