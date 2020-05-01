На Украине ввели специальные пошлины на российский уголь

С первого мая на Украине вступило в силу решение о введении специальных пошлин на импорт угля из России. Размер пошлины составит 65%.

По версии украинской стороны, подобное решение принято «для защиты внутреннего рынка». Стоит отметить, что, по данным украинского Госстата, РФ поставила в страну 58% всего угля и антрацита в 2019, а в текущем году поставки увеличились до 61%.

Решение Киева включает в себя несколько видов топлива, которые не будут облагаться новыми пошлинами. В их числе антрацит, уголь для металлургического производства, а также для производства тепла и электроэнергии.

Как стало известно ранее, инициатором подобной меры стал новый глава Минэкономики Игорь Петрашко, который занял этот пост в марте. Это решение стало одним из первых, которые министр принял на своем посту. О необходимости ограничить поставки энергии из России уже не раз заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.