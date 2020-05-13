SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.

Доступный на сайте симулятор позволяет взять на себя управление кораблем, определяя его движение в заданном скоростном режиме. В проекте применяется интерфейс, схожий с тем, что в реальности используется на Crew Dragon.

Желающих опробовать новинку сразу предупреждают, что действовать нужно будет четко и терпеливо.

«Движение в космосе медленное и требует терпения и точности», - указано в аннотации к программе.

Первый пробный полет в космос с присоединением к МКС без экипажа корабль совершил в 2019 году. На 27 мая текущего года намечен запуск уже с астронавтами на борту.

Стыковка с Международной космической станцией должна будет состояться на следующий день после вылета. Длительность планируемого полета составит три-четыре месяца.

Ранее сообщалось, что прибывший на МКС в феврале корабль США Cygnus покинул станцию и отправлен в сторону Земли.