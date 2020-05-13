Вирусолог назвал сроки создания действующего лекарства от коронавируса

Действительно эффективное лекарство для лечения коронавируса человечество сможет получить уже к осени, сообщил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он пояснил, что речь идет о препарате, который разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. За основу для его создания был взят подход искусственного добавления антител, которые смогут помочь иммунитету бороться с заболеванием.

По словам специалиста, такой принцип позволяет сокращать время на разворачивание иммунного ответа.

«В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени», - сказал в интервью «Известиям» Волчков.

Он пояснил, что природные антитела, которые получены от переболевших коронавирусом, могут быть совершенно разными по эффективности.

«В Regeneron Pharmaceuticals отобрали лучшее антитело и клонировали его», - отметил вирусолог.

На данный момент в России инфицированы коронавирусом 232 243 человек, среди которых 43 512 выздоровели, 2 116 - скончались.