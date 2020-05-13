Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Восьмой самолет ВКС РФ с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии

Светлана Головина
02:44 13.05.2020
Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Восьмой самолет ВКС РФ с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии
© Фото: Минобороны России

В Подмосковье на аэродром Чкаловский прибыл восьмой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Италии.

«Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.», - отмечается в сообщении Минобороны.

Уточняется, что 12 мая из Италии были совершены два рейса, на борту которых в общей сложности доставили 14 военнослужащих и 3 единицы специальной военной техники

Напомним, что российскими специалистами войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными с 22 марта по 7 мая 2020 года была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 02:23
Жертвами коронавируса в мире стали более 290 тысяч человек
Дата13.05.2020, 00:25
Глава Генштаба ВС РФ рассказал о мерах противодействия распространению коронавируса в военкоматах
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата12.05.2020, 14:29
Первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду в РФ
Дата12.05.2020, 15:45
Пройдя Бухенвальд: как Виктор Чукарин стал олимпийским чемпионом после 17 концлагерей фашистов
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:13 Спорт
Макгрегор намерен провести титульный бой в легком весе в июле
02:56 В стране и мире
Видео
SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
02:44 В стране и мире
Восьмой самолет ВКС РФ с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии
02:23 В стране и мире
Жертвами коронавируса в мире стали более 290 тысяч человек
02:21 В стране и мире
Летом Россию охватят разрушительные природные катаклизмы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
«Приводит к удушью»: врач рассказал, можно ли посещать баню больным COVID-19
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.