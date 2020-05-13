Восьмой самолет ВКС РФ с военными, помогавшими в борьбе с коронавирусом, вернулся из Италии

В Подмосковье на аэродром Чкаловский прибыл восьмой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Италии.

«Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.», - отмечается в сообщении Минобороны.

Уточняется, что 12 мая из Италии были совершены два рейса, на борту которых в общей сложности доставили 14 военнослужащих и 3 единицы специальной военной техники

Напомним, что российскими специалистами войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными с 22 марта по 7 мая 2020 года была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.