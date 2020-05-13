ВОЗ полагает, что COVID-19 может стать повседневной болезнью человечества

Коронавирус нового типа со временем может не исчезнуть и мутировать в болезнь, с которой человечество сталкивается ежедневно. Об этом заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Вирус может стать еще одним повсеместным в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. Я думаю, важно быть реалистами», - отметил он.

В качестве примера он привел появление и распространение ВИЧ-инфекции.



Райан убежден, что серьезно изменить ситуацию может появление вакцины, однако необходимо обеспечить ее доступность и широкий охват, пишет «Интерфакс».

Незадолго до этого подобную позицию высказал «Звезде» и российский профессор Виктор Зуев, который полагает, что COVID-19 останется с человеком навсегда, как грипп.

По последним данным, в мире выявлено свыше 4,2 млн заболевших, в России - более 240 тысяч человек.