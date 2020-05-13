Захарова заявила, что судьба NYT и FT в России зависит от публикации опровержений информации о коронавирусе

Официальной представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дальнейшие действия в отношении изданий New York Times и Financial Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение на материалы по коронавирусу.

Незадолго до этого комиссия Госдумы попросила принять российский МИД меры к NYT и FT вплоть до лишения их аккредитации в России.

После чего Захарова заявила, что в редакции американских СМИ подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в России и в ближайшее время их должны вручить главным редакторам через посольства в Соединенных Штатах и Британии.

Напомним, что газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что смертность от COVID-19 в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики.

Подобную статью выпустил и NYT.

На данный момент в России коронавирусом заражены более 242 тысяч человек, среди которых 2 212 скончались и 48 003 выздоровели.