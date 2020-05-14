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Добровольцы и спортсмены помогают в перепрофилировании больниц для приема инфицированных COVID-19

Кирилл Васин
02:59 14.05.2020
За прошедшую неделю в переоборудовании больниц было задействовано 320 добровольцев, участников команды «Молодежка ОНФ».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Численность групп оперативного реагирования, организованных «Молодежкой ОНФ» для помощи больницам в перепрофилировании для приема больных COVID-19, растет с каждым днем. На данный момент команды общим составом почти в тысячу человек сформированы в 69 регионах.

В Москве к команде присоединяются в том числе представители спортивных федераций, а также участники всероссийской акции по дворовому футболу «Уличный красава», которую «Молодежка ОНФ» проводила в прошлом году.

«Я живу футболом и хочу стать спортивным журналистом. Но сейчас решил, что должен быть в команде, если могу помочь. Когда-нибудь обязательно будет и футбол, и встречи с друзьями, игры. А пока я нужен здесь», — заявил участник всероссийской акции «Уличный красава» Вадир Гулам.

В первый день работ добровольцев в 75-м павильоне ВДНХ были задействованы 20 человек. На данный момент уже порядка 50 добровольцев отправились в павильон: собирать шкафы для переодевания, тумбочки, металлические столы и стеллажи, помогать завозить, разгружать и расставлять мебель.

Среди них – волонтеры, представители издательского дома «5 РИМ», представители Федерации Айкидо Айкикай России и Ассоциации Кекусинкай России. Отметим, что руководители Федераций единоборств работают наравне с другими участниками группы. Например, член Президиума Федерации Айкидо Айкикай России, вице-президент Московской Федерации Айкидо Айкикай Евгений Малышев занимается разгрузкой контейнеров для белья и транспортировкой мебели со склада в павильон.

«Сменили кимоно на "горку". Занятия и тренировки отменены. Сложно передать чувства от сопричастности к тому, что вносишь свой скромный вклад в создание условий, в которых, возможно, будут спасены тысячи жизней, — рассказывает Евгений Малышев.

«Как только поступило предложение от «Молодежки ОНФ» в организации госпиталя на территории ВДНХ, сразу решили собирать команду. Мы бросили клич по своим ребятам. Долго ждать не пришлось», — делится председатель Исполкома Ассоциации Кекусинкай России Сергей Суворов.

Заслуженный мастер спорта по карате кекусинкай, двукратная чемпионка Европы, пятикратная обладательница Кубков Европы, шестикратная чемпионка и восьмикратная призерка чемпионатов России Анна Вишнякова признается, что за время пандемии изменился не только мир вокруг, но и она сама.

«Я просто не смогла отказаться от возможности поучаствовать в такой помощи, потому что кто-то должен это делать. Не простое время. Мне на днях будет 30 лет и я никогда не думала, что я свое тридцатилетие встречу таким образом», — отметила Анна Вишнякова.

За прошедшую неделю в переоборудований больниц было задействовано 320 добровольцев, участников команды «Молодежка ОНФ».

«Каждый день поступают звонки от представителей спортивных федераций, общественных объединений, просто жителей из разных регионов, которые хотят помочь. Очень приятна поддержка от федераций единоборств, таких как Федерация Айкидо Айкикай России и Ассоциация Кекусинкай России. Мы стараемся забирать больше физической работы, чтобы максимально облегчить жизнь персоналу клиник в таком не простом деле, как оборудование обсерваций для коронавирусных больных», — рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Общественное движение «Общероссийский народный фронт» было создано в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина, оно объединяет активных и неравнодушных жителей государства. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений президента, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных денежных средств, вопросы защиты прав граждан и повышения качества жизни.

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