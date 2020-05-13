Школьники смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им нужно для поступления в вуз

Школьникам, которые планируют поступать в вузы, сдавать единый государственный экзамен необходимо. Как пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выпускники смогут сдавать столько экзаменов на ЕГЭ, сколько им будет нужно для зачисления в выбранный вуз.

«Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», - пояснил Сергей Кравцов

Министр просвещения отметил, что слова замминистра Дмитрия Глушко о возможности сдавать лишь два предмета в рамках ЕГЭ были истолкованы неверно. Кравцов пояснил, что вузы самостоятельно определяют количество экзаменов, необходимых для факультета, на котором обучают той или иной специальности.

Ранее сегодня о том, что выпускникам разрешат сдавать только два выбранных ими предмета по ЕГЭ, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. После этого данную информацию опровергли в Минобрнауки РФ.