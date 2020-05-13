Российские военные провели патрулирование в Алеппо, Ракке и Хасеке

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам, таким как: Аджами – Эль-Хутта – Мешефра – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Мешерфет-Эль-Буайр – Бозгекли – Курд-Тахтани – Кубаб-Бейния – Хирет-Эль-Хисан – Телль-Ясти – северо-восточная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окюзкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Козджали-Кебир –Аджами; Кораби – Сусан – Каракую-Тахтани – Каблик – Зекари – Дадли – Мейдан – Халиджик – Богаз – Руби – Кобани – Кораби в провинции Алеппо; Телль-Эс-Самен – Айн-Иса – Телль-Тамер – Айн-Иса – Метрос – Каракозак – Метрос – – Айн-Иса – Телль-Тамер – Айн-Иса – Телль-Эс-Самен в провинции Ракка; Камишлия – Мабрук – Камишлия в провинции Хасеке.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Олега Журавлева, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.