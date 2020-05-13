Жертвами коронавируса в мире стали более 290 тысяч человек
В России за время пандемии выявлено более 232 тысяч случаев инфицирования.
© Фото: Shaukat Ahmed Keystone Press Agency Globallookpress
От коронавируса нового типа в мире скончались уже более 290 тысяч пациентов, говорится в статистике университета Джонса Хопкинса.
Лидером по числу инфицированных являются Соединенные Штаты - 1,3 миллиона человек.
По последним данным оперштаба, на территории России заражены 232 243 человека, из которых 10 899 за последние сутки.
По решению президента в России с 12 мая в стране был завершен период нерабочих дней из-за распространения COVID-19, однако главам регионов разрешено смягчать ограничительные меры, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку.