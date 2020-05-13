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Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион

Кирилл Васин
22:35 13.05.2020
Референдум планируется провести в 2021 году.
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО могут быть объединены в один регион
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в один регион в 2021 году. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

« Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО… и в 2021 году это реально», — рассказал Дорохин РИА Новости.

Он отметил, что объединение было бы выгодным для трех регионов со всех точек зрения. Дорохин напомнил, что во времена СССР была Большая Тюменская область, разделенная в 90-е годы, и ее возвращение станет шагом к возрождению того, что было отработано ранее. Но такие вопросы необходимо решать только при помощи референдума среди жителей регионов.

«Я склоняюсь к тому, что все-таки большинство поддержит объединение», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что губернаторы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум, договорившись начать процесс объединения регионов. Референдум об объединении планируется провести 13 сентября.

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