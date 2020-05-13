Нетаньяху уведомил президента Израиля об окончании формирования правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху доложил президенту страны Реувену Ривлину, что он сформировал правительство. Об этом сообщила канцелярия самого президента.

В письме от канцелярии Ривлина говорится, что он получил письмо от Нетаньху, в котором тот уведомил его о создании нового кабинета министров.

Церемония приведения 35-го правительства Израиля к присяге запланирована на вечер завтрашнего дня, 14 мая.

Самый затяжной политический кризис в истории страны, который длился более года, сложился по причине того, что в Израиле невозможно было сформировать кабинет министров. Это привело к тому, что выборы проводили три раза подряд: в апреле и сентябре 2019 года, а также марте 2020 года.