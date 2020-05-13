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Летом Россию охватят разрушительные природные катаклизмы

Анна Берестовая
02:21 13.05.2020
В некоторых регионах страны они могут проявиться в виде сильных ливней, ураганов и смерчей, а в некоторых - в виде засухи.
Летом Россию охватят разрушительные природные катаклизмы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Предстоящим летом в стране значительно участятся природные катаклизмы. Такое заявление сделал старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Специалист указал, что к таким выводам ведет наблюдающаяся сегодня тенденция климатических и погодных изменений, а также статистика.

«Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств», - цитирует Киселева портал Ura.ru.

Эксперт указал, что в регионах России могут наблюдаться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Кроме этого, в некоторых частях страны существует угроза возникновения засухи.

Ученый указал, что катаклизмы, вероятно, коснутся всех регионов. Обычно подобные природные явления достаточно кратковременны, но на некоторых территориях они могут оставить разрушительные следы.

Киселев также отметил, что будущие месяцы могут быть очень теплыми и привести к таянью ледников, которое повлечет ряд аварий, но может и послужить интересам судоходства.

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