МИД РФ требует от редакций FT и NYT опровергнуть фейки о коронавирусе в РФ

В редакции американских газет Financial Times и New York Times будут направлены письма от российского Министерства иностранных дел с требованием опубликовать опровержение дезинформации о коронавирусе в РФ. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствующие письма уже подготовлены ведомством.

«Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», - сказала Захарова.

Напомним, журналисты американских СМИ утверждают, что количество умерших от COVID-19 в России якобы может быть более чем на 70% выше, чем говорит официальная статистика.

Принять меры к New York Times и Financial Times после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ российский МИД попросила специальная комиссия Госдумы.

«Также адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле», - сообщила официальный представитель МИД.

Захарова также добавила, что аналогичные материалы будут направлены в секретариат ООН, как пример той самой «инфодемии», бороться с которой призвал мир генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш.

По официальным данным оперативного штаба, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, американские СМИ, ссылаясь на собственный анализ, утверждают, что в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге. То есть всего - 2073 человека.

Комментируя данные публикации вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России никогда не манипулировали официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России также нет.