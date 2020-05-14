Погрузка техники и военнослужащих на борт Ил-76, вылетевшего из Италии в Россию: видео

«Звезда» публикует снятые на аэродроме Виллафранка в итальянской Вероне кадры погрузки подразделения РХБЗ, спецтехники и медперсонала на борт самолета Ил-76, вылетевшего в Россию.

Военные специалисты из России выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом.

На кадрах видно, как в самолет под присмотром специалистов сначала попадает специальная техника, после чего на борт поднимаются военнослужащие в защитных масках.

Всего с 8 мая десятью рейсами с аэродрома Виллафранка в РФ были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.

Переброска военнослужащих и техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке.