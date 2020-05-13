В России не рассматривался вопрос о сокращении предметов ЕГЭ до двух

В Минобрнауки России опровергли информацию о том, что в этом выпускники школ будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам, которые необходимы им для поступления на выбранный факультет вуза. Как сообщили в пресс-службе министерства, вопрос о сокращении количества предметов единого государственного экзамена до двух не рассматривался.

«Что касается проведения ЕГЭ в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения. Решение о формате и сроках проведения ЕГЭ принимается Рособрнадзором по согласованию с министерством просвещения РФ», - проинформировала пресс-служба.

Ранее сегодня о том, что выпускникам разрешат сдавать только два выбранных ими предмета по ЕГЭ, заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Отмечается, что для Минобрнауки России и вузов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ.

Относительно сроков проведения самого единого госэкзамена в РФ в этом году, стало известно, что его даты перенесут на август. По решению главы Рособрнадзора, ЕГЭ выпускники школ будут сдавать либо с 4 по 25 августа, либо с 11 по 31 августа.