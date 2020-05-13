Рособрнадзор: ЕГЭ в России можно провести в августе

В Рособрнадзоре предложили рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года. По мнению главы ведомства Анзора Музаева, единый государственный экзамен можно было бы провести либо с 4 по 25 августа, либо с 11 по 31 августа.

Как уточняется в письме Музаева, имеющемся в распоряжении ТАСС, проводить ЕГЭ в июле нецелесообразно, так как все еще будут сохраняться последствия текущей эпидемиологической ситуации.

Кроме того, считает глава Рособрнадзора, также нужно учитывать риски возникновения трудностей с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам.

Ранее ведомство сообщало, что ЕГЭ из-за ситуации с эпидемией COVID-19 решено перенести с 8 июня на более поздний срок.