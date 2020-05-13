Песков рассказал, сколько не виделся с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проходящий курс лечения от коронавируса, рассказал, что не виделся с Владимиром Путиным более месяца.

«Очно не контактировали больше месяца. Ну конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена», — рассказал Песков в интервью газете «Коммерсант».

Он добавил, что все руководство страны уже привыкло к режиму видеоконференций, совещания при котором проходят в том числе и в закрытом режиме.

«Современные технологии позволяют обеспечить режим секретности, например, на совещаниях Совета безопасности», — подчеркнул Песков.

По его словам, многие технические решения будут использоваться и дальше, после окончания пандемии COVID-19.

О том, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом, стало известно 12 мая. В настоящий момент он находится в больнице, под наблюдением специалистов.