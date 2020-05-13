Врач предрек более страшную пандемию после коронавируса

Главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью усомнился в том, что по окончании пандемии COVID-19 в мире все успокоится, и жизнь вернется в прежнее русло.

По словам медика, происходящее сейчас на Земле - только репетиция перед настоящей пандемией, которая ждет население планеты впереди.

«Это учения перед большой пандемией - мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», - сказал Мясников «Комсомольской правде».

Мясников подчеркнул, что наступление более грозных эпидемий прогнозируют опытные вирусологи и эпидемиологи. Врач сообщил, что все специалисты солидарны в этом вопросе, однако срок наступления новой пандемии никто не знает.

«У человечества нет выхода, кроме как извлечь уроки из сложившейся ситуации», - отметил медик.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,2 миллиона человек, более 283 тысяч зараженных умерло.