Песков: обсуждали с Мишустиным тактику лечения коронавируса
Пресс-секретарь президента добавил, что коронавирус является «непростым, очень и очень агрессивным».
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Инфицированный COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждал тактику лечения с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который также заражен коронавирусом.
«Да, мы перезванивались, говорили об этом (о лечении вируса — прим. ред.). Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии», — рассказал Песков в интервью газете «Коммерсант».
Он также добавил, что коронавирус является «непростым, очень и очень агрессивным».
О том, что Дмитрий Песков госпитализирован с COVID-19, стало известно 12 мая. В настоящий момент он находится в больнице.