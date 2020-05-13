Песков: обсуждали с Мишустиным тактику лечения коронавируса

Инфицированный COVID-19 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждал тактику лечения с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который также заражен коронавирусом.

«Да, мы перезванивались, говорили об этом (о лечении вируса — прим. ред.). Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии», — рассказал Песков в интервью газете «Коммерсант».

Он также добавил, что коронавирус является «непростым, очень и очень агрессивным».

О том, что Дмитрий Песков госпитализирован с COVID-19, стало известно 12 мая. В настоящий момент он находится в больнице.