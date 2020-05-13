В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении соцработника, унижавшей детей

Отдел полиции №1 по городу Уфе возбудил уголовное дело в отношении соцработника приюта Адили Нуруллиной, которая унижала детей, провоцировала их на драки и записывала все на видео.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку и опросили работников и воспитанников приюта.

«Предварительно установлено, что 24-летняя уфимка - сотрудница приюта - сняла на видео конфликт между несовершеннолетними, помещенными в социальное учреждение. При этом она общалась с детьми, используя нецензурные выражения. Затем женщина разместила снятое видео в социальной сети, сопроводив комментариями», — говорится в сообщении на сайте МВД Республики Башкортостан.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело, сотрудница отстранена от работы и находится под подпиской о невыезде.

Об инциденте стало известно 13 мая. Сама истязавшая детей Адиля Нуруллина не смогла объяснить причины своего поведения.