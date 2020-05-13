Девятый Ил-76 с российскими военными специалистами вернулся из Италии

На аэродром Чкаловский в Подмосковье прибыл девятый самолет Ил-76 ВКС РФ с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, который выполнял задачи по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 в Италии.

Как сообщили в Минобороны все прибывшие военнослужащие прошли термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Российские военные специалисты провели дезинфекцию домов для престарелых в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 119 зданий и сооружений, более 1,2 миллиона квадратных метров внутренних помещений и более 450 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.