Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуму внесли поправки об удвоении пособия по уходу за ребенком

Кирилл Васин
19:06 13.05.2020
Планируется, что поправки будут рассмотрены и приняты 21 и 22 мая.
В Госдуму внесли поправки об удвоении пособия по уходу за ребенком
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законодательство, предложив увеличить минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», — приводит слова Турчака сайт «Единой России».

Он добавил, что в поправках также предусмотрено повышение пособия для тех, кто потерял работу в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13 503 рублей. Для получения повышенных выплат необходимо оставить заявление на портале Госуслуг с 1 июня.

Планируется, что поправки будут рассмотрены и приняты 21 и 22 мая.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Так, президент также предложил повысить в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком и установить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч для всех семей, где есть дети до трех лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.05.2020, 19:27
Ненецкий автономный округ и Архангельская область договорились об объединении
Дата13.05.2020, 15:09
237 лет: Севастополь отпраздновал День Черноморского флота
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:28 В стране и мире
Песков: обсуждали с Мишустиным тактику лечения коронавируса
20:13 В стране и мире
Рособрнадзор: ЕГЭ в России можно провести в августе
20:08 В стране и мире
В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении соцработника, унижавшей детей
20:01 В стране и мире
Девятый Ил-76 с российскими военными специалистами вернулся из Италии
19:53 В стране и мире
РФ и Германия договорились о взаимном продолжении мирного урегулирования конфликта на Украине
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Неуловимые падальщики: в Танзании гиены сбежали от напавшей на них львицы
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.