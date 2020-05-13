В Госдуму внесли поправки об удвоении пособия по уходу за ребенком

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законодательство, предложив увеличить минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Данной мерой смогут воспользоваться неработающие граждане, в том числе студенты. В основном, это молодые родители, молодые мамы», — приводит слова Турчака сайт «Единой России».

Он добавил, что в поправках также предусмотрено повышение пособия для тех, кто потерял работу в период декретного отпуска — с 6000 рублей до 13 503 рублей. Для получения повышенных выплат необходимо оставить заявление на портале Госуслуг с 1 июня.

Планируется, что поправки будут рассмотрены и приняты 21 и 22 мая.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Так, президент также предложил повысить в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком и установить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч для всех семей, где есть дети до трех лет.