РФ и Германия договорились о взаимном продолжении мирного урегулирования конфликта на Украине

Переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которые состоялись в Берлине, прошли конструктивно и в деловом ключе. Об этом по итогам встречи заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Козак находится с однодневным рабочим визитом в столице Германии, который состоялся по приглашению германской стороны. Он планировался для того, чтобы обсудить способы дальнейших взаимных действий по урегулированию ситуации в Донбассе, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе», - сказал Козак телеканалу «Россия-24».

По словам представителя администрации, участники консультаций достигли соглашения по обсуждаемому вопросу. Как ожидает Козак, консультации в Берлине послужат дополнительным импульсом для усиления переговоров по украинской проблематике как в «нормандском формате», так и в контактной группе.