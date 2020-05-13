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РФ и Германия договорились о взаимном продолжении мирного урегулирования конфликта на Украине

Валентина Пескова
19:53 13.05.2020
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошли конструктивно.
РФ и Германия договорились о взаимном продолжении мирного урегулирования конфликта на Украине
© Фото: Ministry of Energy Russia via Globallookpress.com

Переговоры с германской стороной по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которые состоялись в Берлине, прошли конструктивно и в деловом ключе. Об этом по итогам встречи заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Козак находится с однодневным рабочим визитом в столице Германии, который состоялся по приглашению германской стороны. Он планировался для того, чтобы обсудить способы дальнейших взаимных действий по урегулированию ситуации в Донбассе, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел конструктивно и в деловом ключе», - сказал Козак телеканалу «Россия-24». 

По словам представителя администрации, участники консультаций достигли соглашения по обсуждаемому вопросу. Как ожидает Козак, консультации в Берлине послужат дополнительным импульсом для усиления переговоров по украинской проблематике как в «нормандском формате», так и в контактной группе.

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